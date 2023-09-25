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12:56, 25 сентября 2023Экономика

Бизнес в России захотели избавить от контроля со стороны полиции

Минюст предложил забрать у полиции функции контроля в отношении бизнеса

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Бизнес в России хотят избавить от избыточного контроля путем разграничения полномочий полиции и контрольно-надзорных органов, проект поправок к статьям кодекса об административных правонарушениях опубликовал Минюст, пишет «Коммерсантъ».

Если предложения будут приняты, «отдельные полномочия» полиции по составлению протоколов и рассмотрению дел будут прекращены, однако полиция сможет привлекать бизнес к ответственности при наличии необходимости «оперативно реагировать на нарушения» с целью «эффективной защиты охраняемых законом ценностей». Бизнес-омбудсмен Борис Титов в связи с этим отметил, что законопроектом упраздняются «далеко не все» полномочия МВД, которые пересекаются с полномочиями контрольно-надзорных органов.

Ввести указанный запрет ранее поручил президент России Владимир Путин. По итогам 26-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел с 14 по 17 июня, глава государства призвал закрепить эту меру на законодательном уровне до 1 октября 2023 года.

По словам руководителя экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерины Авдеевой, проблема, которую предлагается решить, возникла в связи с коллизией норм законов «О госконтроле» и «О полиции», а именно того, что часть нарушений подпадала под обе нормы, и это создавало возможность для злоупотреблений.

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    Дмитрий Воронин
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