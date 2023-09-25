Популярный комик с ТНТ объяснил отказ дать интервью Собчак

Комик Чебатков сообщил, что Собчак пригласила его на интервью, но он отказался

Популярный комик, звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Евгений Чебатков сообщил, что получил от журналистки Ксении Собчак приглашение на интервью, но отказался от него. О том, почему он не хочет с ней беседовать, юморист рассказал в Telegram.

Чебатков опубликовал скриншот сообщения Собчак. В послании она предложила юмористу обсудить в интервью современный стендап. «При всем моем уважении к Ксении Анатольевне, я думаю, что я даже не рассматриваю это (предложение дать интервью — прим. «Ленты.ру») всерьез», — сказал комик.

Он объяснил отказ беседовать с журналисткой словами «вообще не то, чем хочется заниматься». «Хочется верным профессии оставаться, заниматься стендапом, делать комедию, любить Казахстан, любить Россию», — заключил Чебатков.

Ранее Собчак раскрыла закулисье съемок своих интервью. По словам журналистки, сценарии для видео ей помогает писать редактор. Также он руководит съемками, в частности, говорит, в каком направлении должна пойти беседа.