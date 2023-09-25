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15:41, 25 сентября 2023Интернет и СМИ

Популярный комик с ТНТ объяснил отказ дать интервью Собчак

Комик Чебатков сообщил, что Собчак пригласила его на интервью, но он отказался
Евгений Чебатков

Евгений Чебатков. Кадр: STAND UP / YouTube

Популярный комик, звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Евгений Чебатков сообщил, что получил от журналистки Ксении Собчак приглашение на интервью, но отказался от него. О том, почему он не хочет с ней беседовать, юморист рассказал в Telegram.

Чебатков опубликовал скриншот сообщения Собчак. В послании она предложила юмористу обсудить в интервью современный стендап. «При всем моем уважении к Ксении Анатольевне, я думаю, что я даже не рассматриваю это (предложение дать интервью — прим. «Ленты.ру») всерьез», — сказал комик.

Он объяснил отказ беседовать с журналисткой словами «вообще не то, чем хочется заниматься». «Хочется верным профессии оставаться, заниматься стендапом, делать комедию, любить Казахстан, любить Россию», — заключил Чебатков.

Ранее Собчак раскрыла закулисье съемок своих интервью. По словам журналистки, сценарии для видео ей помогает писать редактор. Также он руководит съемками, в частности, говорит, в каком направлении должна пойти беседа.

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    Олег Давыдов
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