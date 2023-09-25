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19:56, 25 сентября 2023Путешествия

Песочный краб обокрал российского туриста на пляже Венесуэлы

TourDom: в Венесуэле песочный краб украл у российского туриста ключи от машины

Фото: Andrey Nekrasov / Globallookpress.com

У российского туриста на пляже Венесуэлы пропали закопанные в песок ключи от машины. О необычной краже рассказал портал TourDom со ссылкой на паблик, посвященный отдыху в этой стране.

Россиянин приехал на пляж Сарагоса (известный также как Педро Гонсалес) на курортном острове Маргарита на автомобиле. Он решил положить ключи от машины в небольшую дырку в песке и прикрыть их сверху камнем, чтобы спрятать от потенциальных злоумышленников.

После купания турист проверил тайник и ничего в нем не обнаружил. Россиянин обратил внимание, что кроме него на пляже никого не было, поэтому подозрения пали на многочисленных песочных крабов, которые бегали вдоль берега.

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Из магазина неподалеку автомобилист позвонил в прокатный сервис и попросил привезти дубликат ключей, а сам тем временем взял лопату и отправился на место происшествия. Уточняется, что обнаружить пропажу ему удалось на глубине около метра. Ракообразное сжимало ключи в клешне и при этом зарывалось глубже в песок.

Ранее на Кубе началось нашествие крабов-зомби, количество которых увеличилось в десятки раз из-за пандемии. Как сообщили местные жители, крабы полностью захватили один из пляжей в районе бухты Кочинос.

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    Марина Черняк
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