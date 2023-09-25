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12:12, 25 сентября 2023Мир

В Турции заявили о планах встречи Путина и Эрдогана

Анкара: встреча Путина, Эрдогана, Алиева и Пашиняна не обсуждалась

Фото: Murad Sezer / Reuters

На данный момент планы встречи лидеров России, Турции, Армении и Азербайджана имеются, но еще не обсуждались в конкретном ключе. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Анкаре.

«Нет, пока обсуждений [инициативы Анкары] не было. Но такие планы есть», — говорится в сообщении источника о встрече Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, без уточнения вероятных сроков встречи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точная дата разговора российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом неизвестна. «Точной даты разговора тоже нет, пока в графике его нет, но вы знаете, что между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считаные часы. Поэтому здесь проблемы никакой не будет», — напомнил Песков.

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    Виктория Кондратьева
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