В Турции заявили о планах встречи Путина и Эрдогана

Анкара: встреча Путина, Эрдогана, Алиева и Пашиняна не обсуждалась

На данный момент планы встречи лидеров России, Турции, Армении и Азербайджана имеются, но еще не обсуждались в конкретном ключе. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Анкаре.

«Нет, пока обсуждений [инициативы Анкары] не было. Но такие планы есть», — говорится в сообщении источника о встрече Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, без уточнения вероятных сроков встречи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точная дата разговора российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом неизвестна. «Точной даты разговора тоже нет, пока в графике его нет, но вы знаете, что между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считаные часы. Поэтому здесь проблемы никакой не будет», — напомнил Песков.