Песков прокомментировал сообщения о возможных переговорах Путина и Эрдогана

Песков: точная дата разговора Путина и Эрдогана неизвестна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точная дата разговора российского лидера Владимира Путина со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом неизвестна. Об этом сообщает ТАСС.

«Точной даты разговора тоже нет, пока в графике его нет, но вы знаете, что между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считаные часы. Поэтому здесь проблемы никакой не будет», — заявил Песков.

Он также добавил, что подвижек по зерновой сделке между сторонами до сих пор нет.

Ранее стало известно, что Эрдоган может созвониться с Путиным, чтобы обсудить зерновую сделку. Он также добавил, что, помимо нее, планируется обсудить инициативу по совместной с Катаром переработке российского зерна для стран Африки.