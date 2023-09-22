Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:48, 22 сентября 2023Мир

Песков прокомментировал сообщения о возможных переговорах Путина и Эрдогана

Песков: точная дата разговора Путина и Эрдогана неизвестна

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точная дата разговора российского лидера Владимира Путина со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом неизвестна. Об этом сообщает ТАСС.

«Точной даты разговора тоже нет, пока в графике его нет, но вы знаете, что между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считаные часы. Поэтому здесь проблемы никакой не будет», — заявил Песков.

Он также добавил, что подвижек по зерновой сделке между сторонами до сих пор нет.

Ранее стало известно, что Эрдоган может созвониться с Путиным, чтобы обсудить зерновую сделку. Он также добавил, что, помимо нее, планируется обсудить инициативу по совместной с Катаром переработке российского зерна для стран Африки.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле опровергли возможность социальных взрывов из-за бензина

    Сборная Германии объявила имя нового главного тренера

    Президент Польши назвал трудные условия для вступления Украины в ЕС

    В России заочно осудили на 24 года украинского военного Москву

    Венгрия заблокировала заявление ЕС с осуждением Азербайджана

    Кайли Дженнер случайно показала совместное фото с Тимоти Шаламе

    «Боинг» со 174 пассажирами выкатился за полосу при посадке в российском городе

    Жена известного футболиста рассекретила свою беременность

    Экономике еврозоны предрекли спад

    ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Ростовской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости