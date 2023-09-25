Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:38, 25 сентября 2023Путешествия

Пассажир с депрессией попытался открыть дверь и выпрыгнуть из самолета в воздухе

Пассажир авиакомпании IndiGo попытался выпрыгнуть из самолета из-за депрессии

Пассажир индийской авиакомпании IndiGo попытался открыть аварийную дверь самолета в воздухе и выпрыгнуть из-за того, что страдал депрессией. Инцидент попал на видео, которым поделилось издание New York Post.

Непредвиденная ситуация произошла на рейсе из Гувахати в Агарталу 21 сентября. Уточняется, что на борту находилось 180 пассажиров. Внезапно 41-летний Бисваджит Дебнатх (Biswajit Debnath) вскочил с места и направился к аварийному выходу. Члены экипажа и другие пассажиры быстро вмешались, но Дебнатх сопротивлялся.

В итоге дебошира удерживали в кресле, пока самолет благополучно не приземлился в аэропорту назначения. Индийца арестовали за то, что он напал на бортпроводников и поставил под угрозу жизни десятков людей. Как выяснил портал Press Trust of India, Дебнатх долгое время боролся депрессией, из-за чего и попытался совершить отчаянный поступок.

Ранее двое мужчин подрались на борту российского самолета и ударили по голове третьего пассажира, который сделал им замечание. В результате пострадавший путешественник почувствовал себя плохо, спасти его не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана. Глава Чечни заявил, что гордится таким поступком

    Леонардо Ди Каприо заметили с 25-летней возлюбленной на Неделе моды в Милане

    Названа связь между телефоном и развитием геморроя

    Россиянка по пути на работу нашла младенца без одежды в лесу

    Пассажир с депрессией попытался открыть дверь и выпрыгнуть из самолета в воздухе

    Один человек пострадал при обстреле промпредприятия в российском регионе

    Россиянка дождалась нового асфальта и перекрыла дорогу соседям

    Российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Карабаха в Армению

    МВД выплатит россиянину 40 тысяч рублей из-за конфликта на штрафстоянке

    В США допустили капитуляцию Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости