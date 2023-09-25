Пассажир с депрессией попытался открыть дверь и выпрыгнуть из самолета в воздухе

Пассажир авиакомпании IndiGo попытался выпрыгнуть из самолета из-за депрессии

Пассажир индийской авиакомпании IndiGo попытался открыть аварийную дверь самолета в воздухе и выпрыгнуть из-за того, что страдал депрессией. Инцидент попал на видео, которым поделилось издание New York Post.

Непредвиденная ситуация произошла на рейсе из Гувахати в Агарталу 21 сентября. Уточняется, что на борту находилось 180 пассажиров. Внезапно 41-летний Бисваджит Дебнатх (Biswajit Debnath) вскочил с места и направился к аварийному выходу. Члены экипажа и другие пассажиры быстро вмешались, но Дебнатх сопротивлялся.

В итоге дебошира удерживали в кресле, пока самолет благополучно не приземлился в аэропорту назначения. Индийца арестовали за то, что он напал на бортпроводников и поставил под угрозу жизни десятков людей. Как выяснил портал Press Trust of India, Дебнатх долгое время боролся депрессией, из-за чего и попытался совершить отчаянный поступок.

Ранее двое мужчин подрались на борту российского самолета и ударили по голове третьего пассажира, который сделал им замечание. В результате пострадавший путешественник почувствовал себя плохо, спасти его не удалось.