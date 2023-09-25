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10:25, 25 сентября 2023Россия

Лечившегося в частной клинике участника СВО с Урала обвинили в дезертирстве

РИА Новости: участника СВО из Екатеринбурга обвинили в дезертирстве

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Участника специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга, который проходил лечение в частной клинике, обвинили в дезертирстве. Родственники уральца подчеркнули, что тот ни от кого не скрывался. В истории уральца разбиралось агентство РИА Новости.

Мужчина отправился добровольцем в зону боевых действий в сентябре 2022 года. До этого он работал на цементном заводе.

Спустя некоторое время екатеринбуржец отправился в Херсонскую область. Ему доверили командовать мотострелковым взводом. Через месяц у мужчины произошло обострение хронического геморроя. Офицера отправили в военный госпиталь в Воронеже, где он оставался до 16 декабря.

«Все это время муж жаловался, что ему толком не помогают. Давали обезболивающие и витамины. Когда пришла пора выписываться, врач сказал долечиваться по месту жительства. Потом отправился на проверку в нашу райбольницу. Она у дома. А до военного госпиталя — почти два часа езды», — отметила жена военного.

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Россиянин поставил в известность об этом командование, отметился — и вернулся домой. Никаких нареканий к нему тогда не возникло. Однако позднее все вылилось в возбуждение уголовного дела по статье о дезертирстве.

Офицер не признает вину. Он подчеркнул, что не скрывался и постоянно находился на связи с командованием своего подразделения.

В августе Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил уральца к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима. По версии обвинения, мужчина в период с 19 декабря 2022-го по 9 марта 2023 года намеренно и без уважительной причины уклонялся от службы. Сейчас он находится в СИЗО, его адвокат планирует добиваться отмены приговора или хотя бы смягчения.

Ранее сообщалось, что жителя Курганской области, участника СВО, который недавно стал одиноким отцом, захотели вернуть в зону боевых действий.

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    Анна Щербакова
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