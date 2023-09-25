Прокуратура ДНР отдала под суд командира ВСУ за приказ о расстреле мариупольца
Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) отдала под суд командира роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Чоловского, приказавшего расстрелять мирного жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.
Мужчина обвиняется по подпунктам «ж» и «л» части 2 статьи 105 («Убийство по мотивам политической и идеологической ненависти, совершенное организованной группой») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») Уголовного кодекса РФ. Его дело будет рассматриваться в Верховном суде ДНР.
По версии следствия, в марте 2022 года 37-летний командир второй роты 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ отдал приказ открыть огонь на поражение по гражданскому автомобилю, передвигающемуся по Мариуполю. Военнослужащие, находящиеся в подчинении Чоловского, расстреляли машину из автоматов. Водитель получил травмы, не совместимые с жизнью.