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14:19, 25 сентября 2023Силовые структуры

Прокуратура ДНР отдала под суд командира ВСУ за приказ о расстреле мариупольца

Командир ВСУ, отдавший приказ об убийстве мирного жителя, предстанет перед судом

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) отдала под суд командира роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Чоловского, приказавшего расстрелять мирного жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Мужчина обвиняется по подпунктам «ж» и «л» части 2 статьи 105 («Убийство по мотивам политической и идеологической ненависти, совершенное организованной группой») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») Уголовного кодекса РФ. Его дело будет рассматриваться в Верховном суде ДНР.

По версии следствия, в марте 2022 года 37-летний командир второй роты 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ отдал приказ открыть огонь на поражение по гражданскому автомобилю, передвигающемуся по Мариуполю. Военнослужащие, находящиеся в подчинении Чоловского, расстреляли машину из автоматов. Водитель получил травмы, не совместимые с жизнью.

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    Олеся Мицкевич
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