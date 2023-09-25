Прокуратура ДНР отдала под суд командира ВСУ за приказ о расстреле мариупольца

Командир ВСУ, отдавший приказ об убийстве мирного жителя, предстанет перед судом

Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) отдала под суд командира роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Чоловского, приказавшего расстрелять мирного жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Мужчина обвиняется по подпунктам «ж» и «л» части 2 статьи 105 («Убийство по мотивам политической и идеологической ненависти, совершенное организованной группой») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») Уголовного кодекса РФ. Его дело будет рассматриваться в Верховном суде ДНР.

По версии следствия, в марте 2022 года 37-летний командир второй роты 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ отдал приказ открыть огонь на поражение по гражданскому автомобилю, передвигающемуся по Мариуполю. Военнослужащие, находящиеся в подчинении Чоловского, расстреляли машину из автоматов. Водитель получил травмы, не совместимые с жизнью.