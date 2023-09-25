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18:17, 25 сентября 2023Силовые структуры

Пьяный россиянин сбросил гранату из квартиры на толпу людей под окном

В ДНР пьяный мужчина сбросил гранату из квартиры на толпу людей под окном

Фото: Иван Кальминг / Коммерсантъ

В Донецке полиция задержала местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения бросил с четвертого этажа многоквартирного дома гранату на толпу людей под окном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Донецкой народной республике (ДНР).

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 30 и статье 105 УК РФ («Покушение»). Ранее нарушитель уже был судим. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В результате взрыва боеприпаса пострадал мужчина. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением грудной клетки.

Ранее в селе Верхние Ачалуки Малгобекского районе Ингушетии двое школьников подорвались на гранате.

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    Варвара Митина
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