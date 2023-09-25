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05:54, 25 сентября 2023Бывший СССР

Власти Молдавии предложили «Газпрому» разрешить спор о долге

«Ъ»: власти Молдавии предложили «Газпрому» урегулировать спор за $153 млн

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Власти Молдавии предложили «Газпрому» разрешить спор о долге в размере 709 миллионов долларов и урегулировать ситуацию за 153,57 миллиона. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Кишинев предложил российской компании заключить мировое соглашение о следующем: «Газпром» списывает все долги «Молдовагаза», а Кишинев выплачивает 153,57 миллиона долларов в качестве компенсации за отклонение от тарифа и гарантирует отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок.

Издание отмечает, что Минэнерго Молдавии не ответило на запрос, в «Газпроме» подтвердили, что получили соответствующий проект, однако не уточнили, готовы ли они его рассмотреть.

Ранее бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский назвал нынешние власти страны шулерами из-за их спора с «Газпромом» и отказа признать долг перед российским концерном. Он призвал Кишинев «не становиться в позу», а вести конструктивный диалог, отметив, что геополитические интересы могут измениться.

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    Марина Совина
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