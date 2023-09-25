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01:05, 25 сентября 2023Бывший СССР

Власти Молдавии назвали шулерами за отказ признавать долг перед «Газпромом»

Экс-вице-премьер Молдавии Муравский назвал власти шулерами в споре с «Газпромом»

Фото: Unsplash.com

Экс-вице-премьер Молдавии Александр Муравский в эфире телеканала ITV назвал нынешние власти страны шулерами из-за их спора с «Газпромом» и отказа признать долг перед российским концерном. Его слова приводит ТАСС.

«Мы сейчас в серьезном обществе бизнеса выглядим, в определенной степени, как шулеры, которые наделали долгов, а потом что-то нашли и заявляем, что мы не будем платить», — сказал политик.

Муравский выразил мнение, что Кишинев в переговорах с «Газпромом» исходит их конъюнктурных геополитических интересов, однако в какой-то момент все может измениться. Он призвал власти Молдавии «не становиться в позу», а вести конструктивный диалог.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что правительство страны готово погасить задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в прошлые годы, только в том объеме, который показал независимый аудит «Молдавгаза» — 8,6 миллиона долларов. При этом сумма требований «Газпрома» составляет 709 миллионов долларов.

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    Марина Совина
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