Россиян предупредили об опасности отеков ног

Терапевт «Цифровой клиники ВСК» Полина Шубина предупредила, что отеки могут возникать при серьезных болезнях. Об опасности отеков ног врач рассказала «Ленте.ру».

Отеки — одна из частных причин обращения к врачу в теплое время года, отметила Шубина. С этой проблемой необходимо идти к терапевту, а дальше он направит к узким специалистам на дообследование.

На консультации врач спросит, как как возникли отеки — постепенно или за один день, какие части ног затронуты, отекла одна нога или обе, появляется ли отек только утром или держится весь день Полина Шубина терапевт

Ответы на эти вопросы, по словам Шубиной, помогут определить, связаны ли отеки с болезнями сердца, и сосудов, печени и почек, щитовидной железы, суставов. Зачастую, рассказала врач, пациенты удивляются, когда при отеках ног их спрашивают о других симптомах, не зная, что все они связаны.

В старшем возрасте заболевания сердца и почек встречаются чаще, отметила врач, однако, они возможны и у молодых пациентов. Например, по словам собеседницы «Ленты.ру», инфекционный эндокардит встречается чаще у молодых людей, и, как правило, проявляется именно температурой и отеками ног.

В жаркую погоду отеки возникают, так как меняется тепловой обмен и происходит расширение кровеносных сосудов, объяснила Шубина. Артериальный приток усиливается, а отток венозный и лимфатический при наличии заболеваний снижается.

Таким образом, отеки являются как правило симптомом другого заболевания, а летняя жара — это лишь проверка на прочность сосудов, заключила врач, призвав обязательно обращаться за медицинской помощью при отеках ног.

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