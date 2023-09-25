Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:16, 25 сентября 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасности отеков ног

Фото: Haley Truong / Unsplash

Терапевт «Цифровой клиники ВСК» Полина Шубина предупредила, что отеки могут возникать при серьезных болезнях. Об опасности отеков ног врач рассказала «Ленте.ру».

Отеки — одна из частных причин обращения к врачу в теплое время года, отметила Шубина. С этой проблемой необходимо идти к терапевту, а дальше он направит к узким специалистам на дообследование.

На консультации врач спросит, как как возникли отеки — постепенно или за один день, какие части ног затронуты, отекла одна нога или обе, появляется ли отек только утром или держится весь день

Полина Шубинатерапевт

Ответы на эти вопросы, по словам Шубиной, помогут определить, связаны ли отеки с болезнями сердца, и сосудов, печени и почек, щитовидной железы, суставов. Зачастую, рассказала врач, пациенты удивляются, когда при отеках ног их спрашивают о других симптомах, не зная, что все они связаны.

В старшем возрасте заболевания сердца и почек встречаются чаще, отметила врач, однако, они возможны и у молодых пациентов. Например, по словам собеседницы «Ленты.ру», инфекционный эндокардит встречается чаще у молодых людей, и, как правило, проявляется именно температурой и отеками ног.

В жаркую погоду отеки возникают, так как меняется тепловой обмен и происходит расширение кровеносных сосудов, объяснила Шубина. Артериальный приток усиливается, а отток венозный и лимфатический при наличии заболеваний снижается.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023

Таким образом, отеки являются как правило симптомом другого заболевания, а летняя жара — это лишь проверка на прочность сосудов, заключила врач, призвав обязательно обращаться за медицинской помощью при отеках ног.

Ранее Полина Шубина назвала уловки, помогающие худеть. Она отметила, что красивая подача блюд и приятная компания упрощают борьбу с лишним весом.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана. Глава Чечни заявил, что гордится таким поступком

    МВД выплатит россиянину 40 тысяч рублей из-за конфликта на штрафстоянке

    В США допустили капитуляцию Украины

    Раскрыта дата выхода в России последнего мультфильма Миядзаки

    Россиян предупредили об опасности отеков ног

    Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла на подиум в прозрачном платье

    Huawei запустила новый бренд смартфонов

    Психолог назвал необычные способы справиться с приступами лени

    Женщина очнулась во время операции и не смогла подать знак врачам

    Стало известно о возможных сроках появления на Украине ракет ATACMS

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости