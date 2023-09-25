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16:01, 25 сентября 2023Мир

Эрдоган выразил надежду на установление мира в Карабахе

Эрдоган выразил надежду на установление мира в Карабахе после операции Баку

Фото: dts Nachrichtenagentur / Imago / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на установление мира в Нагорном Карабахе после операции Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС.

Он также добавил, что решение Баку о проведении контртеррористической операции в Карабахе было вынужденным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что встреча президентов Турции и Азербайджана Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева поможет нормализации ситуации в Нагорном Карабахе.

Он добавил, что Азербайджан и Турция являются суверенными государствами, которые реализуют право на развитие сотрудничества. По его словам, между двумя странами тесные отношения. Песков подчеркнул, что Москва имеет «не менее тесные отношения и с Анкарой, и с Баку».

20 сентября правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о капитуляции после начала антитеррористической операции Баку. Армения официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в процессе урегулирования.

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    Максим Габриелян
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