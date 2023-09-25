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13:03, 25 сентября 2023Бывший СССР

В Кремле оценили встречу Алиева и Эрдогана по теме Карабаха

Песков: надеемся, что встреча Алиева и Эрдогана поможет нормализации в Карабахе

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что встреча президентов Турции и Азербайджана Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева поможет нормализации ситуации в Нагорном Карабахе. Его цитирует РИА Новости.

«Мы каждый раз надеемся, что все встречи, которые проводит президент Азербайджана, в том числе и с президентом Турции, будут способствовать безопасности в регионе, будут способствовать нормализации жизни в Карабахе после произошедшего», — рассказал Песков об ожиданиях Москвы.

Он добавил, что Азербайджан и Турция являются суверенными государствами, которые реализуют право на развитие сотрудничества. По его словам, между двумя странами тесные отношения. Песков подчеркнул, что Москва имеет «не менее тесные отношения и с Анкарой, и с Баку».

Ранее сообщалось о наличии планов по встрече лидеров России, Турции, Армении и Азербайджана. При этом конкретных обсуждений по этому вопросу не было.

20 сентября правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о капитуляции после начала антитеррористической операции Баку. Армения официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в процессе урегулирования.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он добавил, что Ереван признает территорию Азербайджана в 86,6 тысячи квадратных километров, которая включает в себя Карабах.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. По его словам, территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. Российский лидер уточнил, что это было решение не Москвы, а именно Еревана.

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    Кристина Есикова
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