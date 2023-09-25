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17:05, 25 сентября 2023Путешествия

Российские стюардессы в униформе восхитили иностранных пользователей

Стюардессы «Победы» сделали фото в униформе и восхитили иностранцев

Фото: @kryuchkova8

Стюардессы российской авиакомпании «Победа» сделали совместное фото в фирменной униформе и восхитили иностранных пользователей. Снимок опубликован в аккаунте @cabincrewrussia в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадре четыре бортпроводницы позируют на фоне самолета в темно-синих брючных костюмах. Образы девушек дополняют голубые шейные платки, розовая помада и убранные в пучок волосы.

Пользователи сети в комментариях восхитились внешностью россиянок. «Мило», «Главные красотки "Победы"», «Краса и нежность», — писали они. А подписчики одной из стюардесс, Ангелины Крючковой, которая опубликовала тот же снимок на личной странице, назвали девушек «великолепными ангелами».

Ранее сотрудница иностранной авиакомпании сделала необычное фото в салоне самолета, сидя в мини-юбке на тележке для еды. Снимок получил восторженные комментарии: «Чудесная принцесса».

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    Мария Борисова
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