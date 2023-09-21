Фото стюардессы в мини-юбке на тележке для еды восхитило подписчиков

Стюардесса в мини-юбке сделала фото на тележке для еды и восхитила подписчиков

Стюардесса иностранной авиакомпании сделала необычное фото в салоне самолета и восхитила подписчиков. Снимок появился в аккаунте @cabin_crew_beauties, освещающем досуг членов экипажа, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото бортпроводница позирует на тележке для еды в проходе между рядами кресел, положив ногу на ногу, и держит в руках прозрачный кофейник.

Сотрудница авиакомпании одета в фирменную униформу, состоящую из темно-синей рубашки с коротким рукавом, мини-юбки и черных туфель на каблуке. Ее волосы свободно распущены.

Подписчики сообщества оставили восторженные комментарии под постом. «Невероятно красивая бортпроводница!», «Какие красивые ножки в колготках», «Чудесная принцесса», — написали они.

Ранее стюардесса в платье мини попала на видео и взбудоражила пользователей сети. На кадрах видно, что бортпроводница одета в фирменную униформу перевозчика: на ней короткое фиолетовое платье и туфли на высоком каблуке. Ее образ дополнен красной помадой, а волосы завязаны в хвост.

