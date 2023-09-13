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17:23, 13 сентября 2023Путешествия

Стюардесса в платье мини попала на видео и взбудоражила пользователей сети

Бортпроводница TWA в униформе попала на видео и взбудоражила пользователей сети

Стюардесса авиакомпании Trans World Airlines (TWA) в платье мини попала на видео и взбудоражила пользователей сети. Ролик появился в аккаунте @cabin_crew_beauties, освещающем досуг членов экипажа, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах видно, что бортпроводница одета в фирменную униформу перевозчика: на ней короткое фиолетовое платье и туфли на высоком каблуке. Ее образ дополнен красной помадой, а волосы завязаны в хвост. На видео девушка сидит у информационного табло.

Подписчики аккаунта в комментариях начали восторгаться внешностью стюардессы. «Великолепная», «Прекрасная девушка», «Красивая», «Выглядит потрясающе», — написали они.

Ранее стюардесса российской авиакомпании S7 Airlines сфотографировалась в фирменной униформе на борту воздушного судна и взволновала иностранцев. На опубликованных в сети кадрах бортпроводница по имени Софья сидя позирует на камеру у входа в самолет в аэропорту Новосибирска в голубых мини-юбке и пиджаке и белой рубашке.

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    Фариза Бацазова
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