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18:50, 25 сентября 2023Путешествия

Раскрыто число посетивших Россию в 2023 году иностранцев

Медведев: за первое полугодие 2023 года Россию посетили 8,2 миллиона иностранцев

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Зампред Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев на заседании комиссии ведомства по вопросам миграционной политики раскрыл число иностранцев, посетивших страну в 2023 году. Видео мероприятия опубликовано на странице политика в социальной сети «ВКонтакте».

Медведев отметил, что, по данным МВД, за первое полугодие 2023 года в России побывали 8,2 миллиона иностранцев.

«Это почти на 62 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Растет и число мигрантов, которые приезжают сюда работать», — подчеркнул зампред СБ.

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Однако, по словам Медведева, пребывание сотен тысяч приезжих в российских регионах порождает и ряд существенных проблем, таких как рост преступности в среде иностранцев, а также конфликты с местными жителями.

Ранее иностранные туристы массово устремились на отдых в Приморский край. По данным властей, число посетивших этот регион России гостей из-за рубежа в январе-мае 2023 года составило 11,8 тысячи человек. Отмечается, что это примерно в семь раз больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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    Марина Черняк
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