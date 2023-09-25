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23:35, 25 сентября 2023Мир

Германия более чем наполовину уменьшит федеральные расходы на беженцев

ФРГ более чем вдвое уменьшит федеральные расходы на беженцев в следующем году

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Власти Германии намерены в следующем году сократить федеральные расходы на прием и интеграцию беженцев более чем наполовину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

Уточняется, что такие меры планируется принять в связи со стремительным ростом инфляции «после нескольких лет щедрых расходов». Как пишет агентство, немецкое правительство поставило федеральные земли в известность, что в следующем году на беженцев будет выделено максимум 1,7 миллиарда евро, в то время как в 2023 году оно выделило 3,75 миллиарда.

Ранее Польша отказалась продлевать помощь украинским беженцам. Пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер подчеркнул, что льготы для украинцев, прибывающих на территорию страны, «не являются постоянными».

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    Марина Совина
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