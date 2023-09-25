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05:34, 25 сентября 2023Путешествия

Россиянка побывала в Грузии и описала поездку фразой «бедность и советский флер»

Россиянка поехала в Батуми и рассказала об отсутствии грузинского гостеприимства

Фото: Unsplash

Российская туристка побывала в Грузии и описала поездку фразой «чувствуются бедность и советский флер». Своими впечатлениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что неожиданно для себя оказалась на отдыхе в Батуми с семьей. «В последние годы направления для путешествий выбирали стандартно: Турция, Египет, Таиланд, Доминикана, — пояснила она. — Везде интересно, кругом экзотично. Но в этом году захотелось отметить окончание лета нестандартно».

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Девушка пожаловалась на отсутствие грузинского гостеприимства. Его она смогла ощутить, только приехав в местный поселок Гонио к друзьям. «А так — обычный курортный город с уклоном в далекое прошлое, — добавила она. — Очень чувствуются бедность, советский флер и раздражительность людей, увы. Еще одна деталь: украинские флаги есть, и много».

При этом туристка осталась довольна выбором гостиницы и ее расположением. «До пляжа от отеля буквально 150–200 метров, но было прохладно, поэтому ограничились прогулкой, — подчеркнула она. — Пляжи чистые, людей в бархатный сезон немного, больше местных».

По словам соотечественницы, в Батуми много нищих — причем как взрослых, так и детей. «Они поразительно нахальные, лезут в сумки, в пакеты, требуют еду и деньги», — отметила она.

При этом россиянка сообщила, что вечером город очень красиво светится: и пляж, и строения на первой линии, и рестораны. «Все наполнено местным колоритом, видно, что люди помнят свои корни и берегут их как национальное достояние», — резюмировала она.

Ранее в сентябре поехавшие в Грузию россиянки удивились русофобским лозунгам местных жителей и недружественной атмосфере. Одна из собеседниц «Ленты.ру» по имени Олеся провела в Тбилиси отпуск в середине августа и описала его фразой «больше туда не вернусь». По словам туристки, грузины всячески проявляли презрение к русскому языку и россиянам.

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    Фариза Бацазова
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