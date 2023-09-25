Назван способ правильно мыть голову

Косметолог Оксана Чащина призвала всегда мыть голову два раза

Голову всегда нужно мыть два раза, так как за один раз смоется только часть кожного сала, рассказала косметолог клиник «Атлас» Оксана Чащина. Правильный, по ее мнению, способ мыть голову она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, в первый раз нужно промывать только корни волос, а во второй — уже всю голову. Шампунь также следует наносить лишь на корни, предварительно вспенив в ладонях. Скорость, с которой волосы становятся грязными, зависит от окружающей среды, времени года, ношения шапки, склонности кожи к жирности и потоотделения, объяснила косметолог.

Большинство людей придерживаются определенного графика мытья головы, хотя важно мыть голову по мере необходимости, ориентируясь на собственные ощущения. Но мыть голову редко тоже не стоит. Это может привести к развитию бактерий и грибков Оксана Чащина косметолог

Чащина добавила, что выбор правильных уходовых средств гораздо важнее частоты мытья, и, если средства подобраны правильно, то даже ежедневное мытье головы не принесет вреда. Важно обращать внимание на состав средств. Минеральные масла, сульфаты и парабены, по ее мнению, вредны для организма в целом, поэтому их лучше избегать. Экстракты растений более экологичны и безопасны, считает косметолог.

Мыть голову можно только теплой водой. В конце волосы можно ополоснуть холодной водой, отступив от кончиков 10 сантиметров. Это сделает волосы блестящими

Чащина призывает пару раз в неделю делать пилинг кожи головы специальными средствами. Процедура поможет тщательнее промыть голову и избавиться от ороговевших чешуек. При этом волосы, по ее словам, станут красивее и объемнее.

Немаловажным фактором Чащина назвала и способ сушить волосы. Она отметила, что нельзя тереть волосы полотенцем и ходить с ним на голове. «Так вы навредите структуре волоса и они станут ломкими и неухоженными. Помыли голову, подсушили немного полотенцем и высушивайте феном. Современные фены вкупе с защитными средствами для волос не портят волосы, а наоборот запечатывают их и делают более упругими и красивыми», — заключила косметолог.

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