Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:29, 25 сентября 2023Россия

Россияне вызвали полицейских на свадьбу из-за Сердючки

Жители Новочеркасска вызвали полицию на свадьбу из-за танцев гостей под Сердючку

Фото: Maxim Burlak / Globallookpress.com

Жители Новочеркасска Ростовской области вызвали полицейских на свадьбу, которая проходила в центре города, из-за танцев гостей под песню украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка. Об этом сообщил Telegram-канал «Это Ростов!».

По информации издания, на свадьбе звучала песня со словами «Ще не вмерла Украина». Это не понравилось горожанам.

Одна из россиянок накричала на компанию и вызвала к месту сотрудников правоохранительных органов. Сотрудники МВД зарегистрировали ее заявление.

Официальных комментариев по ситуации полиция еще не давала.

В августе сообщалось, что в Крыму уволили трех аниматоров из алуштинского аквапарка, станцевавших под эту же песню. Девушкам также были назначены штрафы.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Аварийные конструкции штаба ЧФ в Севастополе подорвут для обрушения

    Мужчина поймал рыбу с меняющим цвет голубым мясом

    Российского прокурора лишили жизни из-за замужней подруги

    Возможный запрет льготной ипотеки на «однушки» объяснили

    Обнаружен ящик с коллекцией костей неандертальцев

    Москвич заявил в полицию на сбежавшую со свидания девушку

    Роберт де Ниро не вернется к роли Трэвиса Бикла из «Таксиста»

    Экономист спрогнозировал курс доллара до конца года

    В подмосковном лесу нашли гигантского питона

    Стало известно о перегруппировке ВСУ на угледарском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости