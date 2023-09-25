Названа связь между телефоном и развитием геморроя

Колопроктолог Рейзлер: риск геморроя возрастает при беременности и гиподинамии

Риск геморроя возрастает во время беременности и родов, а также при гиподинамии, заявила хирург-колопроктолог, заведующая хирургическим отделением Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина на Басманной» Эльвира Рейзлер. Некоторые другие причины появления распространенного заболевания, в том числе связь его развития с любовью смотреть в экран телефона, она назвала «Ленте.ру».

Врач объяснила россиянам, что двумя основными причинами геморроя являются недостаток движения на работе и дома и вседозволенность в питании. Она подчеркнула, что люди стали есть больше рафинированных продуктов с низким содержанием клетчатки, которые провоцируют запоры.

Спровоцировать геморрой могут подъем тяжестей, прием большого количества лекарственных препаратов на длительной основе, наличие хронических заболеваний в стадии обострения, таких как гипертония, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистит, панкреатит, сахарный диабет, колит. Кроме того, фактором риска считаются беременность и роды Эльвира Рейзлер хирург-колопроктолог

При этом Рейзлер обратила внимание, что лечить геморрой можно и нужно только при наличии клинических проявлений. Начинать терапию стоит с устранения причин, приведших к обострению проблемы. Прежде всего колопроктолог посоветовала сменить образ жизни: больше ходить, гулять, плавать, бегать. Также необходимо добавить в рацион больше клетчатки, например, морскую капусту, красный рис, орехи, различные овощи, фрукты. И не забывать пить больше жидкости. Суточную норму воды можно рассчитать по формуле: 40 миллилитров на килограмм веса, добавила врач.

Из медикаментозной терапии, по словам Рейзлер, обязательны к применению препараты диосминового ряда — свечи и мази. Однако использовать их стоит только по медицинским показаниям в зависимости от имеющихся на момент обострения клинических проявлений геморроя. В особо тяжелых случаях, осложненных некрозом или тромбозом, показано оперативное лечение.

В то же время специфической профилактики геморроя не существует, добавила колопроктолог.

Главной задачей в вопросе профилактики является устранение причин, заведомо провоцирующих и приводящих к возникновению геморроя и его клинических проявлений. Для этого надо соблюдать следующие правила: вести активный образ жизни, скорректировать рацион на более здоровый и следить, чтобы стул был быстрым и без потуг. Телефон лучше оставлять вне туалета, ограничивать подъем тяжестей, если ранее на этом фоне уже возникали какие-либо клинические проявления геморроя Эльвира Рейзлер хирург-колопроктолог

Ранее колопроктолог, хирург-онколог, доктор медицинских наук Аркадий Беджанян развеял самые популярные мифы о геморрое. Он заверил россиян, что это заболевание не может переродиться в рак прямой кишки.