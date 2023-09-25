Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:41, 25 сентября 2023Забота о себе

Названа связь между телефоном и развитием геморроя

Колопроктолог Рейзлер: риск геморроя возрастает при беременности и гиподинамии

Фото: onstockphoto / Shutterstock / Fotodom

Риск геморроя возрастает во время беременности и родов, а также при гиподинамии, заявила хирург-колопроктолог, заведующая хирургическим отделением Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина на Басманной» Эльвира Рейзлер. Некоторые другие причины появления распространенного заболевания, в том числе связь его развития с любовью смотреть в экран телефона, она назвала «Ленте.ру».

Врач объяснила россиянам, что двумя основными причинами геморроя являются недостаток движения на работе и дома и вседозволенность в питании. Она подчеркнула, что люди стали есть больше рафинированных продуктов с низким содержанием клетчатки, которые провоцируют запоры.

Спровоцировать геморрой могут подъем тяжестей, прием большого количества лекарственных препаратов на длительной основе, наличие хронических заболеваний в стадии обострения, таких как гипертония, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистит, панкреатит, сахарный диабет, колит. Кроме того, фактором риска считаются беременность и роды

Эльвира Рейзлерхирург-колопроктолог

При этом Рейзлер обратила внимание, что лечить геморрой можно и нужно только при наличии клинических проявлений. Начинать терапию стоит с устранения причин, приведших к обострению проблемы. Прежде всего колопроктолог посоветовала сменить образ жизни: больше ходить, гулять, плавать, бегать. Также необходимо добавить в рацион больше клетчатки, например, морскую капусту, красный рис, орехи, различные овощи, фрукты. И не забывать пить больше жидкости. Суточную норму воды можно рассчитать по формуле: 40 миллилитров на килограмм веса, добавила врач.

Материалы по теме:
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться» Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
7 ноября 2019
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Из медикаментозной терапии, по словам Рейзлер, обязательны к применению препараты диосминового ряда — свечи и мази. Однако использовать их стоит только по медицинским показаниям в зависимости от имеющихся на момент обострения клинических проявлений геморроя. В особо тяжелых случаях, осложненных некрозом или тромбозом, показано оперативное лечение.

В то же время специфической профилактики геморроя не существует, добавила колопроктолог.

Главной задачей в вопросе профилактики является устранение причин, заведомо провоцирующих и приводящих к возникновению геморроя и его клинических проявлений. Для этого надо соблюдать следующие правила: вести активный образ жизни, скорректировать рацион на более здоровый и следить, чтобы стул был быстрым и без потуг. Телефон лучше оставлять вне туалета, ограничивать подъем тяжестей, если ранее на этом фоне уже возникали какие-либо клинические проявления геморроя

Эльвира Рейзлерхирург-колопроктолог

Ранее колопроктолог, хирург-онколог, доктор медицинских наук Аркадий Беджанян развеял самые популярные мифы о геморрое. Он заверил россиян, что это заболевание не может переродиться в рак прямой кишки.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана. Глава Чечни заявил, что гордится таким поступком

    В Севастополе объявили воздушную тревогу

    «Рубин» победил «Факел» в матче РПЛ

    Россиянка попыталась задушить внука из-за плача и получила десять лет колонии

    Гуф заблокировал бывшую супругу в соцсетях

    Роднина оправдала украинских фигуристов за отказ от рукопожатий

    Дачников предупредили об опасности неубранной с газона скошенной травы

    Президент Грузии приехала в Эстонию без разрешения правительства

    В США предрекли уничтожение переданных ВСУ танков Abrams Россией

    Стала известна позиция Папы Римского по украинскому конфликту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости