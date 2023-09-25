Возможный запрет льготной ипотеки на «однушки» объяснили

Аудитор Трунова: нужно ограничить выдачу льготной ипотеки на «однушки» семьям

Власти напомнили о планах запретить льготную ипотеку на «однушки». Семьям нужно ограничить выдачу таких кредитов, считает аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Ее слова приводят «Известия».

«Каждая семья должна иметь отдельную квартиру, а каждый член семьи — отдельную комнату. Исходя из этого, студия и однокомнатная квартира — это все-таки больше жилье для одиноких людей», — пояснили в Счетной палате. По мнению Труновой, ипотечные госпрограммы призваны сделать комфортное жилье доступным для тех категорий граждан, которые не могут его позволить. При этом, если речь идет о семье, однокомнатная квартира, по мнению госаудита, не подходит под описание комфортной. Такой вариант жилья соответствует запросам одинокого человека, заявила Трунова, что должно отразиться на программах льготного кредитования.

В настоящий момент, по подсчетам ведомства, в структуре строящегося жилья доля однокомнатных квартир составляет 52,8 процента по количеству квартир и 38,6 процента по количеству квадратных метров. Это вынуждает власти обращать внимание на неравноценное соотношение количества отдельных квартир и выделенной для них по проекту площади.

Ранее Трунова оценила инициативу, связанную с предоставлением российским семьям, находящимся в браке более трех лет и не имеющим собственного жилья, частичного субсидирования аренды недвижимости. Чиновница отметила, что в федеральном органе видят потребность в развитии других, кроме ипотеки, механизмов, способных улучшить жилищные условия граждан, особенно в настоящий момент, когда кредиты становятся все менее доступными для населения.