Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:51, 25 сентября 2023Среда обитания

Возможный запрет льготной ипотеки на «однушки» объяснили

Аудитор Трунова: нужно ограничить выдачу льготной ипотеки на «однушки» семьям
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Власти напомнили о планах запретить льготную ипотеку на «однушки». Семьям нужно ограничить выдачу таких кредитов, считает аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Ее слова приводят «Известия».

«Каждая семья должна иметь отдельную квартиру, а каждый член семьи — отдельную комнату. Исходя из этого, студия и однокомнатная квартира — это все-таки больше жилье для одиноких людей», — пояснили в Счетной палате. По мнению Труновой, ипотечные госпрограммы призваны сделать комфортное жилье доступным для тех категорий граждан, которые не могут его позволить. При этом, если речь идет о семье, однокомнатная квартира, по мнению госаудита, не подходит под описание комфортной. Такой вариант жилья соответствует запросам одинокого человека, заявила Трунова, что должно отразиться на программах льготного кредитования.

Материалы по теме:
«Хороший вариант, особенно для регионов» Россияне все чаще покупают квартиру без ипотеки. Как им это удается?
«Хороший вариант, особенно для регионов»Россияне все чаще покупают квартиру без ипотеки. Как им это удается?
16 сентября 2023
Россияне отчаянно торгуются за квартиры. Как правильно вести себя при покупке недвижимости и насколько можно сбить цену
Россияне отчаянно торгуются за квартиры.Как правильно вести себя при покупке недвижимости и насколько можно сбить цену
1 августа 2023

В настоящий момент, по подсчетам ведомства, в структуре строящегося жилья доля однокомнатных квартир составляет 52,8 процента по количеству квартир и 38,6 процента по количеству квадратных метров. Это вынуждает власти обращать внимание на неравноценное соотношение количества отдельных квартир и выделенной для них по проекту площади.

Ранее Трунова оценила инициативу, связанную с предоставлением российским семьям, находящимся в браке более трех лет и не имеющим собственного жилья, частичного субсидирования аренды недвижимости. Чиновница отметила, что в федеральном органе видят потребность в развитии других, кроме ипотеки, механизмов, способных улучшить жилищные условия граждан, особенно в настоящий момент, когда кредиты становятся все менее доступными для населения.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Клабукова
    Обсудить
    Последние новости

    Аварийные конструкции штаба ЧФ в Севастополе подорвут для обрушения

    Российский кабмин разрешил экспорт части нефтепродуктов

    Восьмикратный чемпион ОИ оценил смену спортивного гражданства прыгунами в воду

    Известная блогерша рассказала о называвших ее хамкой ведущих «Давай поженимся!»

    Замкомвзвода представили к званию Героя РФ после боя с превосходящими силами ВСУ

    ЕК заявила об ослаблении покупательной способности из-за конфликта на Украине

    Мужчина поймал рыбу с меняющим цвет голубым мясом

    Российского прокурора лишили жизни из-за замужней подруги

    Возможный запрет льготной ипотеки на «однушки» объяснили

    Обнаружен ящик с коллекцией костей неандертальцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости