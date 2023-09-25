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07:57, 25 сентября 2023Среда обитания

Названа альтернатива льготной ипотеке

Аудитор Трунова: субсидирование аренды жилья может стать альтернативой ипотеке
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Субсидирование аренды жилья в России может стать альтернативой ипотеке. Такое мнение высказала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова в интервью с «Известиями».

Специалист оценила инициативу, связанную с предоставлением российским семьям, находящимся в браке более трех лет и не имеющих собственного жилья, частичного субсидирования аренды недвижимости. Трунова отметила, что в федеральном органе видят потребность в развитии других, кроме ипотеки, механизмов, способных улучшить жилищные условия граждан. «Сегодня складывается ситуация, когда ипотечное кредитование зачастую оказывается менее доступным для населения», — добавила она.

Трунова отметила, что субсидирование аренды недвижимости поможет запустить процесс выхода данного рынка из теневой зоны — оно будет способствовать тому, что арендодатели захотят заключить узаконенные договоры, которые помогут квартиросъемщикам получать государственные субсидии. Среди преимуществ доступного съемного жилья аудитор выделила высокую мобильность, а также возможность для молодых семей чаще улучшать условия проживания.

В сентябре стало известно, что в России предложили ввести жилищные сертификаты для медицинских работников.

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    Полина Кислицына
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