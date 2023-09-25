Стало известно число переехавших в Армению жителей Карабаха

Правительство Армении: в республику переехали более 6,6 тысячи жителей Карабаха

В Армению переехали уже более 6,6 тысячи жителей Нагорного Карабаха. Об этом сообщает правительство Армении в Telegram.

«По состоянию на 17:00 (16:00 по Москве) 25 сентября из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехали 6650 вынужденных переселенцев. Данные о регистрации 5580 из них уже обобщены, а потребности 1070 граждан уточняются», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что всех граждан, не имеющих заранее определенного места жительства, правительство республики обеспечивает жильем.

Ранее в МВД Азербайджана сообщили, что Баку позволит разоруженным и демобилизованным военным Вооруженных сил Армении покинуть Нагорный Карабах (Арцах) через Лачинский коридор и выехать на подконтрольную Еревану территорию.