Улицу в российском городе затопило из-за прорыва трубы

Улицу в Ростове-на-Дону затопило из-за прорыва трубы

Одну из улиц в Ростове-на-Дону затопило из-за прорыва трубы. О происшествии в российском городе сообщает издание «Подъем».

Прорыв произошел на Орбитальной улице, вода попала на дорогу и соседние участки. Из-за скопления жидкости припаркованный на улице грузовик провалился в грунт. Течь дала труба диаметром в тысячу миллиметров, ее удалось устранить. Сейчас на водоводе ведутся восстановительные работы, шесть метров трубы будет заменены.

Сотрудники ростовского водоканала рассказали, что подобная авария происходит не впервые, а причина — нелегальные парковки. Располагающиеся под землей стеклопластиковые водоводы не выдерживают движения грунта при колебании от автодороги, из-за чего в таких местах запрещено ставить машины. Однако, по словам коммунальщиков, на протяжении всего водовода развита целая сеть нелегальных парковок.

«Никто не обвиняет горожан, тут вопрос: кто позволил появиться этой огороженной территории, которую условно назвали стоянкой для автотранспорта», — добавили в водоканале.

Ранее из-за прорыва трубы затопило московский торговый центр «Времена года». Инцидент попал на видео.