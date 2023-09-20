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14:07, 20 сентября 2023Среда обитания

Затопление торгового центра в Москве попало на видео

Shot: в Москве из-за прорыва трубы вновь затопило ТЦ «Времена года»

В Москве вновь прорвало трубу в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте, из-за чего здание начало затапливать водой, передает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что вода затопила несколько магазинов, а людей эвакуируют из здания. На попавших в сеть кадрах видно, что жидкость льется с потолка над эскалатором, ведущим на второй этаж. Также показано, что водой залит пол в коридорах торгового центра, а также в помещении одного из магазинов.

Ранее об эвакуации сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Отмечалось, что на улицу вывели сотрудников комплекса и посетителей. При этом очевидцы сообщали, что здание эвакуируют из-за сообщения о минировании.

В ТЦ «Времена года» в июле произошел прорыв трубы с горячей водой в магазине «Глобус Гурмэ», из-за которого пострадали как минимум 70 человек. В МЧС причиной аварии назвали прорыв внутреннего теплопровода.

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    Мария Черкасова
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