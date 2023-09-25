Савичева заявила, что ощущала себя высохшей коркой от лимона после выкидыша

Российская поп-певица Юлия Савичева описала свое состояние после пережитого выкидыша от Александра Аршинова. Артистка поделилась воспоминаниями в интервью для YouTube-канала FAMETIME TV

«Период был страшный, потому что помимо моральной и физической усталости у нас начались проблемы в семье: нам тяжело было с этим справиться. Были от меня необдуманные и резкие поступки. Я начала еще больше уходить в работу, и это меня больше разрушало. Я была как корка от лимона высохшая», — заявила Савичева.

Она подчеркнула, что тогда решила взять перерыв в карьере и связалась со своим продюсером Максимом Фадеевым. По словам знаменитости, в тот момент ей нужно было время, чтобы прийти в себя, на что Фадеев согласился и «отпустил» ее, так как не может запретить Савичевой беременеть и рожать. Звезда отметила, что ей понадобилось полгода для восстановления отношений в семье.

Ранее Юлия Савичева рассказала, что получила свой первый гонорар за роль в новогоднем спектакле. По словам артистки, ей было семь-восемь лет, когда ей заплатили за участие в постановке во Дворце культуры и техники Московского авиационного института. Знаменитость отметила, что не помнит точно, сколько ей заплатили, так как гонораром распоряжались родители.