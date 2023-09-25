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14:37, 25 сентября 2023Бывший СССР

В Казахстане опровергли информацию об обсуждении выхода из ОДКБ

МИД Казахстана опроверг обсуждение Астаной и Ереваном выхода из ОДКБ

Фото: Jirka Dl / Wikimedia Commons

В МИД Казахстана опровергли информацию о том, что республика и Армения обсуждают выход из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом высказался официальный представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров, передает «Sputnik Казахстан».

По его словам, данная информация «скорее всего не соответствует действительности». При этом он отметил, что несколько дней назад главы МИД стран-членов ОДКБ провели совещание, где обсудили «дальнейшие пути развития организации».

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    Алевтина Запольская
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