Туристка сорвала джекпот на 62 миллиона рублей в аэропорту

People: туристка выиграла $643 тыс. в игровом автомате в аэропорту Лас-Вегаса

В аэропорту Лас-Вегаса туристка сорвала джекпот почти на 62 миллиона рублей в игровом автомате. Ее историей поделилось издание People.

Уточняется, что путешественница из Техаса по имени Бриттани попытала удачу в автомате «Колесо фортуны», который находится в терминале международного аэропорта имени Гарри Рида. Она выиграла 643 тысячи долларов (около 62 миллионов рублей).

Как отметило издание, в аэропорту Лас-Вегаса повезло не только Бриттани. В июне 2023 года другой турист получил 1,3 миллиона долларов (125 миллионов рублей), сыграв на том же автомате.

Ранее в США 13-летний мальчик застрял внутри игрового автомата. Подросток пытался украсть из агрегата предметы, но потерпел неудачу. Доставать хулигана из автомата пришлось медикам.