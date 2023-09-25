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07:38, 25 сентября 2023Силовые структуры

В российском городе задержали сторонника украинского легиона на территории части

Baza: в Новосибирске военные задержали сторонника «Легиона "Свобода России"»
СюжетДиверсии в России

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Новосибирске военные задержали сторонника украинского «Легиона "Свобода России(организация признана в РФ террористической и запрещена) на территории воинской части. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина был передан сотрудникам полиции российского города и отправлен на допрос. Он признался, что в ночь на 11 сентября поджег помещение ППС, расположенное на перегоне между станциями Иня-Восточная и Мочище Западно-Сибирской железной дороги.

Россиянин рассказал, что получал задания от организации через Telegram и действовал безвозмездно. В настоящее время против него возбуждено дело по статье «Диверсия».

Ранее в Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали сторонника украинского «Легиона "Свобода России"», у которого был изъят арсенал. В ходе обыска у него обнаружили шеврон и три металлических знака с изображением флага украинского легиона, а также пистолет ТТ, 400 патронов и запасные магазины.

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    Марина Совина
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