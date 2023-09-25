Стало известно об ослаблении поддержки Украины в Европе

Politico: Польша и другие союзники Украины в Европе начали сдавать позиции

Самые ярые партнеры Украины в Европе стали сдавать позиции из-за приближающихся выборов и других внутренних проблем. Об этом пишет газета Politico.

Журналисты заявили об ослаблении поддержки Украины в Европе и в качестве примера привели Польшу, чей премьер-министр Матеуш Моравецкий на фоне дискуссий с Киевом о поставках зерна объявил о прекращении передачи Украине техники. Западный дипломат, чье имя не раскрывается, заявил, что зерновой вопрос ставит под сомнения возможность вступления Украины в Евросоюз.

«Польша полтора года травила любого члена ЕС, проявлявшего хотя бы малейшие колебания в отношении [поддержки] Украины. И вот теперь она показала свое истинное лицо», — отметил он.

22 сентября Польша отказалась от поставок оружия Украине из-за конфликта между Варшавой и Киевом, возникшего в связи с польским эмбарго на импорт украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил соответствующее решение необходимостью модернизировать собственную армию, чтобы сделать ее одной из сильнейших в Европе.