Офицер Макгрегор: РФ уничтожит аэродромы ВСУ вместе с Су-24 на Западной Украине

Россия уничтожит аэродромы на Западной Украине вместе с располагаемыми там бомбардировщики Су-24. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.

«Су-24, которые стреляли ракетами Storm Shadow, поднимались в воздух со взлетно-посадочных полос на западных рубежах Украины. Иными словами, рядом со Львовом. На Западной Украине есть несколько таких полос. Я уверен, что сейчас русские наблюдают за всеми этими аэродромами», — заявил военный.

Ранее Макгрегор заявил, что западная разведка оказывает поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ), помогая наносить дальнобойные ракетные удары. По его словам, при нанесении ударов украинская сторона использует американские и британские беспилотные и пилотируемые системы разведки, наблюдения и сбора разведывательной информации.