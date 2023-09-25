Медведчук заявил об отсутствии у Зеленского ответов на инициативы о мире

Медведчук заявил, что у Зеленского нет ответа на инициативы о мире

Бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для aif.ru заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского отсутствуют ответы на инициативы о мире.

Политик отметил, что украинского лидера не интересуют потери и лишения его народа, он ставит перед собой амбициозные военные и политические задачи, которые поощряет Запад.

«Зеленскому ответить на мирные предложения нечем, у него "заела пластинка", ведь он стал заложником своего обмана украинцев, называя белое черным, а черное белым», — подчеркнул Медведчук.

По его словам, на Украине никто не решается высказаться против, опасаясь репрессий. Однако не слышно и голосов «за», исключая близкие к государству СМИ и околовластные круги.

Медведчук также назвал три условия разрядки кризиса на Украине и отнес к ним признание и интересов, и суверенитета стран, которые не относятся к Западу. Он также потребовал поставить в приоритет человеческие жизни над любыми политическими интересами и призвал построить новую систему безопасности.

