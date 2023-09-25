Медведчук потребовал выполнить три условия для разрядки кризиса на Украине

Украинский оппозиционный политик, председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал, какие условия необходимы для разрешения кризиса в стране. Об этом он написал в своей статье для издания aif.ru.

Медведчук назвал три условия разрядки кризиса на Украине и отнес к ним признание и интересов, и суверенитета стран, которые не относятся к Западу. Он также потребовал поставить в приоритет человеческие жизни над любыми политическими интересами и призвал построить новую систему безопасности.

«Сегодня Запад хочет вернуть свое господство с помощью "чудо-оружия", которое передают Украине. Хорошо видно, что сегодня никакое оружие не решает проблемы не то что мировой безопасности, но даже тактические задачи на поле боя», — заключил он.

Ранее Медведчук предрек неизбежную гибель Украины. Он подчеркнул, что нельзя построить страну «на основе обид, глупости, фанатизма и жестокости», однако «другого украинская элита предложить народу не может».