МИД России ответил Пашиняну на выпады в адрес Москвы

МИД России: выпады Пашиняна в адрес Москвы вызывают отторжение

Выпады премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес России, сделанные им во время послания 24 сентября, не могут вызывать у Москвы ничего, кроме отторжения. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) России на сайте ведомства.

«Налицо попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву», — заявили в министерстве.

Ведомство подчеркнуло, что высказывания Пашиняна подтверждают ранее сделанные выводы о том, что инспирируемые Западом и продвигаемые Ереваном деструктивные процессы носят не эпизодический, а системный характер.

В послании согражданам армянский лидер заявил, что системы внешней безопасности, в которые вовлечена Армения, являются неэффективными, а союзники страны пытаются показать ее уязвимость и прилагают для этого большие усилия.