Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:55, 25 сентября 2023Бывший СССР

МИД России ответил Пашиняну на выпады в адрес Москвы

МИД России: выпады Пашиняна в адрес Москвы вызывают отторжение

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Выпады премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес России, сделанные им во время послания 24 сентября, не могут вызывать у Москвы ничего, кроме отторжения. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) России на сайте ведомства.

«Налицо попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву», — заявили в министерстве.

Ведомство подчеркнуло, что высказывания Пашиняна подтверждают ранее сделанные выводы о том, что инспирируемые Западом и продвигаемые Ереваном деструктивные процессы носят не эпизодический, а системный характер.

В послании согражданам армянский лидер заявил, что системы внешней безопасности, в которые вовлечена Армения, являются неэффективными, а союзники страны пытаются показать ее уязвимость и прилагают для этого большие усилия.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые данные об атаковавших штаб Черноморского флота ракетах

    В Финляндии пожаловались на дороговизну поддержки Украины

    В России дети попали в больницу после купания в бассейне

    В МИД России назвали ошибку армянских властей

    МИД России обвинил Пашиняна в стремлении переложить вину за неудачи на Москву

    Возлюбленная Киану Ривза рассказала об отношениях с актером

    Медведь украл тарелку супа у туристов и попал на видео

    «Роскосмос» начал сборку блоков копии «Ангары-А5»

    Стало известно о несостоявшейся роли Леонардо Ди Каприо в «Темном рыцаре» Нолана

    Работающим россиянкам в декрете предложили сохранить пособия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости