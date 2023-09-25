Белоруссия потребовала извинений от Канады за приглашение эсэсовца в парламент

МИД Белоруссии потребовал извинений от Канады за приглашение эсэсовца

МИД Белоруссии потребовал извинений от официальных властей Канады за приглашение экс-бойца дивизии СС «Галичина» украинского происхождения Ярослава Хунки в парламент. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

«В Беларуси (…) возмущены и глубоко оскорблены кадрами чествования ветерана дивизии СС "Галичина" в Палате общин канадского парламента. (…) Ждем официальных извинений руководства Канады», — сказано в сообщении МИД.

В Минске считают, что это не случайный инцидент, а квинтэссенция многолетней политики властей Канады и некоторых западных стран по укрывательству нацистских преступников. Согласно заявлению министерства, неудивительно, что все запросы Белоруссии к канадскому руководству о содействии в расследовании уголовного дела по факту уничтожения белорусов во время Великой Отечественной войны остаются без ответа.

24 сентября агентство Associated Press сообщило, что Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галиция».