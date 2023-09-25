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18:53, 25 сентября 2023Бывший СССР

В Ереване началась антиправительственная акция

В центре Еревана началась акция против правительства Армении

Фото: Александр Патрин / ТАСС

В центре Еревана началась массовая антиправительственная акция, передает ТАСС.

На площадь возле здания правительства пришли более 2000 человек, к собравшимся присоединяются новоприбывшие.

Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвиняя его и кабинет министров в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее издание Reuters сообщило, что в Армению прибудут высокопоставленные американские чиновники, в том числе глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

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    Алевтина Запольская
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