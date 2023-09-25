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13:17, 25 сентября 2023Интернет и СМИ

Россияне послушают книги в озвучке звезды «Полицейского с Рублевки»

VK Музыка запустила раздел с аудиокнигами

Фото: Aaron Burden / Unsplash

«VK Музыка» запустила раздел с аудиокнигами, где можно найти мировые бестселлеры, классическую и детскую литературу, фантастику, современную прозу, аудиокниги жанров нон-фикшен и new adult. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Новый раздел уже есть в приложении «VK Музыка» и скоро появится в приложении социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе, пользователям «VK Музыки» предоставлен эксклюзивный контент, например одна из самых ярких мировых премьер 2023 года — темное фэнтези Ребекки Яррос «Четвертое крыло». Также только на платформе доступна знаменитая трилогия Юваля Ноя Харари «Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история будущего» и «21 урок для XXI века» в озвучке актеров Сергея Бурунова и Михаила Хрусталева.

Раздел аудиокниг обещают постоянно пополнять. Основная часть каталога доступна для платных подписчиков сервиса.

«Также редакция составляет книжную подборку, доступную бесплатно для всех пользователей, — она будет обновляться каждые три месяца», — сообщили во «ВКонтакте».

Ранее платформа запустила раздел «Подкасты», который насчитывает более 20 тысяч проектов.

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    Анастасия Яланская
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