Ивлеева показала фигуру в нижнем белье

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала стройную фигуру, позируя в шезлонге у бассейна. Она предстала перед камерой в светло-зеленом бюстгальтере, отделка которого напоминает крылья бабочки, и объемных присборенных трусах кремового оттенка. Знаменитость дополнила образ мюлями на небольших каблуках и уложила волосы в высокий пучок.

Подписчики оценили внешний вид блогерши в комментариях. «Такая изящная стала», «Что за прекрасная нимфа!», «Молодец, Настя! Тело в прекрасном состоянии», «Идеальная», «Волшебная», «Дива», — восхитились юзеры.

При этом ранее внешность Анастасии Ивлеевой после похудения в сети оценили фразой «как из концлагеря». На размещенном видео 32-летняя инфлюэнсерша предстала в джинсовом костюме с удлиненной рубашкой и штанами клеш, расшитыми стразами.