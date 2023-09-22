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14:16, 22 сентября 2023Ценности

В сети оценили внешность Ивлеевой со словами «как из концлагеря»

Кадр: @_agentgirl_

В сети оценили внешность российской телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой после похудения со словами «как из концлагеря». Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном видео 32-летняя инфлюэнсерша предстала в джинсовом костюме с удлиненной рубашкой и штанами-клеш, расшитыми стразами. При этом звезда сделала укладку с эффектом мокрых волос и яркий макияж с темно-синей помадой на губах. Кроме того, от аксессуаров она отказалась.

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Поклонники раскритиковали внешний вид знаменитости в комментариях под постом, который набрал более 74 тысяч лайков. «Замуж точно не скоро выйдет», «Неужели по пивку с чипсами перестала улетать», «Как из концлагеря», «Она слишком похудела, некрасиво совсем», «Меня тревожит нездоровый вид Насти», — написали они.

Ранее в сентябре Ивлеева поделилась новым видео и испугала фанатов чрезмерной худобой. 32-летняя инфлюэнсерша записала видео, в котором продемонстрировала свой образ для показа бренда Prada в рамках Недели моды в Милане. На размещенных кадрах девушка предстала в черном асимметричном мини-платье, верх которого имитировал белую майку.

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    Екатерина Ештокина
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