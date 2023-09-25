Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:26, 25 сентября 2023Силовые структуры

МВД выплатит россиянину 40 тысяч рублей из-за конфликта на штрафстоянке

МВД Новосибирска выплатит 40 тыс. руб. мужчине за бездействие на штрафстоянке

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Новосибирский областной суд обязал МВД Новосибирска выплатить 40 тысяч рублей за бездействие его сотрудников в отношении местного жителя. Об этом сообщает NGS.ru.

По информации издания, сотрудники штрафстоянки «ГАПП-9» незаконно удерживали принадлежащий мужчине автомобиль Toyota Caldina. Прибывшие на место полицейские не предпринимали никаких действий для помощи потерпевшему и не проводили необходимую проверку по его заявлению. В результате бездействия сотрудников мужчина несколько дней не мог пользоваться автомобилем.

Областной суд решил, что полицейские должны были повлиять на работников стоянки, и признал их бездействие незаконным. МВД возместит потерпевшему расходы на адвоката.

Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана. Глава Чечни заявил, что гордится таким поступком

    Леонардо Ди Каприо заметили с 25-летней возлюбленной на Неделе моды в Милане

    Названа связь между телефоном и развитием геморроя

    Россиянка по пути на работу нашла младенца без одежды в лесу

    Пассажир с депрессией попытался открыть дверь и выпрыгнуть из самолета в воздухе

    Один человек пострадал при обстреле промпредприятия в российском регионе

    Россиянка дождалась нового асфальта и перекрыла дорогу соседям

    Российские миротворцы сопроводили три колонны с жителями из Карабаха в Армению

    МВД выплатит россиянину 40 тысяч рублей из-за конфликта на штрафстоянке

    В США допустили капитуляцию Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости