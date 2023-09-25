МВД выплатит россиянину 40 тысяч рублей из-за конфликта на штрафстоянке

МВД Новосибирска выплатит 40 тыс. руб. мужчине за бездействие на штрафстоянке

Новосибирский областной суд обязал МВД Новосибирска выплатить 40 тысяч рублей за бездействие его сотрудников в отношении местного жителя. Об этом сообщает NGS.ru.

По информации издания, сотрудники штрафстоянки «ГАПП-9» незаконно удерживали принадлежащий мужчине автомобиль Toyota Caldina. Прибывшие на место полицейские не предпринимали никаких действий для помощи потерпевшему и не проводили необходимую проверку по его заявлению. В результате бездействия сотрудников мужчина несколько дней не мог пользоваться автомобилем.

Областной суд решил, что полицейские должны были повлиять на работников стоянки, и признал их бездействие незаконным. МВД возместит потерпевшему расходы на адвоката.