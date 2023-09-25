Глава ОПГ из 90-х получил почти 25 лет колонии за стрельбу в милиционеров

Суд в Оренбурге отправил в тюрьму главу ОПГ за преступления 26-летней давности

Суд в Оренбурге приговорил к 24 годам и 10 месяцам колонии лидера объединенной преступной группировки (ОПГ), обвиняемого в посягательстве на жизнь работника милиции, сотрудника правоохранительных органов и лишении человека жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Указанные преступления осужденный совершил 26 лет назад. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима по трем статьям уголовного кодекса РСФСР и РФ.

Судом установлено, что первое преступление лидер ОПГ совершил в июле 1996 года. Во время попытки побега осужденный вместе с соучастником произвели в остановившего их сотрудника милиции 14 огнестрельных выстрелов, после чего им удалось скрыться. Затем в период с 4 по 5 марта 1997 года он вместе с другими членами банды организовал ликвидацию лица, желавшего занять его положение в преступной группе. При сокрытии следов преступления ОПГ заметил сотрудник ГАИ, который также получил два огнестрельных выстрела.

