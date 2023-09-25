Россиян предупредили о наличии у мошенников профиля жертвы

Юрист Соловьев заявил о наличии у телефонных мошенников профиля жертвы

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что при разработке схемы мошенничества злоумышленники составляют профиль жертвы. Об этом он высказался в интервью радио Sputnik.

Эксперт рассказал, что телефонные мошенники в России или обзванивают людей без особой предварительной подготовки, или собирают данные о потенциальной жертве. Информацию о россиянах злоумышленники ищут не только в украденных базах данных, но и в социальных сетях.

«Они [мошенники] знают номер телефона, паспортные данные, состав семьи, место работы или наличие статуса пенсионера, номер машины. Также они знают фактическое место жительства человека, а не только прописку. И, конечно, мошенники знают, в каком банке человек держит деньги и каково его финансовое положение», — предупредил юрист.

Сформировав представление о человеке, мошенник узнает об уязвимых сторонах жертвы. Это дает ему возможность выстроить сложную и эффективную схему обмана.

Ранее Соловьев рассказал, что раньше телефонные мошенники обманывали россиян с помощью фальшивых аватарок в мессенджерах или «копий» удостоверений. Сейчас они устанавливают контакт с гражданами через видеосвязь.