Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:55, 25 сентября 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о наличии у мошенников профиля жертвы

Юрист Соловьев заявил о наличии у телефонных мошенников профиля жертвы

Фото: Unsplash

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что при разработке схемы мошенничества злоумышленники составляют профиль жертвы. Об этом он высказался в интервью радио Sputnik.

Эксперт рассказал, что телефонные мошенники в России или обзванивают людей без особой предварительной подготовки, или собирают данные о потенциальной жертве. Информацию о россиянах злоумышленники ищут не только в украденных базах данных, но и в социальных сетях.

Материалы по теме:
«В интернете есть проблемы, о которых даже не догадываешься» Россияне уже лишились миллиардов рублей из-за мошенников в сети. Как это остановить?
«В интернете есть проблемы, о которых даже не догадываешься»Россияне уже лишились миллиардов рублей из-за мошенников в сети. Как это остановить?
15 октября 2020
Уведите детей от экрана. Чем опасны VPN-сервисы для юных пользователей
Уведите детей от экрана.Чем опасны VPN-сервисы для юных пользователей
4 июля 2022

«Они [мошенники] знают номер телефона, паспортные данные, состав семьи, место работы или наличие статуса пенсионера, номер машины. Также они знают фактическое место жительства человека, а не только прописку. И, конечно, мошенники знают, в каком банке человек держит деньги и каково его финансовое положение», — предупредил юрист.

Сформировав представление о человеке, мошенник узнает об уязвимых сторонах жертвы. Это дает ему возможность выстроить сложную и эффективную схему обмана.

Ранее Соловьев рассказал, что раньше телефонные мошенники обманывали россиян с помощью фальшивых аватарок в мессенджерах или «копий» удостоверений. Сейчас они устанавливают контакт с гражданами через видеосвязь.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Канаде оппозиция призвала Трюдо извиниться за овации экс-бойцу дивизии СС

    Гегемонии доллара предрекли крах

    Панарин рассказал о планах по возвращении из России в США

    Россиянка побывала в Грузии и описала поездку фразой «бедность и советский флер»

    Софи Лорен упала в своем доме и попала в больницу с переломом бедра

    Новый парк на юге Москвы попал на видео

    50-летняя женщина устала от молодого любовника и попросила совета

    Жена застала мужа за мастурбацией на порномодель и пожаловалась ей

    Россиян предупредили о наличии у мошенников профиля жертвы

    Воздействие бытовой химии привело к задержке развития у подростков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости