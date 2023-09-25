В России разработали новый стандарт для пива

Союз российских пивоваров предложил изменить требования к напиткам

Союз российских пивоваров (СРП) начал разработку нового государственного стандарта на пиво. Об этом со ссылкой на материалы проекта сообщает «Коммерсантъ».

Авторы документа предлагают ограничить норму допустимой замены пивоваренного солода 20, а долю сахаросодержащих продуктов — 2 процентами. Также новый стандарт предполагает ввести идентификацию напитков по концентрации азота и других веществ, которые образуются в пиве, сваренном без ускоряющих производство ферментов и катализаторов, и разрешает выпускать пиво, в рецептуре которых использованы несоложеные культуры, как гречиха, овес и рожь.

По словам главы совета СРП Даниила Бримана, новый стандарт защитит потребителей от увеличения доли заменителей солода в пиве до 50 процентов и использования сахаров, что разрешается техническим регламентом ЕАЭС. В Минфине отметили, что уже предлагали снизить предел замены пивоваренного солода и, если к новому регламенту не будет замечаний, он вступит в силу с начала 2024 года.

В Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП; включает AB InBev Efes, «Балтику», ОПХ) проект не поддержали, так как ограничение рецептуры «противоречит запросам потребителей, ожидающих разнообразия вкусов пива». По словам исполнительного директора организации Вячеслава Мамонтова, необходимость причислять свою продукцию к категории «пивные напитки» негативно влияют на экономику производителей.

В начале сентября россиян предупредили о возможном подорожании пива и газированных напитков из-за роста цен на алюминиевые банки. Выкупившая у американской Ball заводы, выпускающие тару, группа «Арнест» планирует повышение цен из-за увеличения затрат на локализацию IT-инфраструктуры, что повлекло за собой финансовые потери, рост стоимости заемных средств, используемых для строительства завода в Ульяновске, колебания валютных курсов и цен на оборудование.

С начала 2023-го поставки в Россию пива взлетели почти на 35 процентов в годовом выражении, до 179,9 миллиона литров, Крупнейшим поставщиком пива в Россию осталась Германия — в годовом выражении отгрузки выросли на 46,4 процента, до 102,7 миллиона литров. Импорт напитков из Бельгии удвоился и составил 19,4 миллиона литров. Поставки из Чехии выросли на 32,4 процента, до 19,2 миллиона литров. Импорт пива из Китая вырос вдвое, до 8,4 миллиона литров