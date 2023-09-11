Россиян предупредили о возможном подорожании пива и газировки

«Ъ»: в России могут подорожать пиво и газированные напитки

В России может подорожать упаковка для пива и газированных напитков. Выкупившая заводы алюминиевой банки у американской Ball в России группа «Арнест» планирует повышение цен из-за роста затрат и удорожания проекта нового завода. Это может отразиться на стоимости конечной продукции, и, по мнению экспертов, приведет к снижению спроса. Об этом пишет «Коммерсант».

В распоряжении издания оказалась копия письма от 5 сентября, в котором «Арнест Упаковочные Решения» сообщил клиентов о повышении цен на продукцию с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года.