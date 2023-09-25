Стало известно о возможных повреждениях системы погрузки зерна в порту Одессы

«Думская»: предположительно, повреждена система погрузки зерна в порту Одессы

Предположительно, была повреждена инфраструктура для погрузки зерна в порту Одессы. Об этом пишет украинское издание «Думская» в Telegram-канале.

«Повреждения могли коснуться системы доставки зерна от склада к причалу вместе с погрузочными механизмами», — допустили журналисты.

Подчеркивается, что восстановить систему в короткие сроки будет очень сложно. По словам журналистов, это значит, что, возможно, порт не сможет принимать балкеры и отгружать продовольствие. Кроме того, были повреждены несколько судов, в том числе иностранные, принадлежащие частной компании.

Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе после взрывов, которые произошли в ночь на 25 сентября. Она уточняла, что детонации затронули припортовую инфраструктуру и зернохранилище.