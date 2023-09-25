В Германии объяснили отсутствие пользы от Abrams на Украине

T-online: организация логистики техобслуживания Abrams обойдется Украине дорого

Немецкий журналист Патрик Дикманн в своем материале для T-online заявил, что американские танки Abrams не помогут Украине. По его словам, эффективное использование данной техники возможно только при организации логистики для технического обслуживания техники, что обойдется Киеву очень дорого.

«Танк очень зависим от технического обслуживания, а запасных частей в Европе практически нет. Поэтому западные сторонники Украины должны организовать сложную логистику технического обслуживания и ремонта. Это тоже долго и дорого», — пояснил Дикманн, добавив, что обучение украинских солдат обращению с американской техникой также обходится недешево.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек, что Россия уничтожит с воздуха танки Abrams, которые США передали Украине.

25 сентября стало известно о поставке первой партии танков Abrams на Украину. Партия была отправлена на несколько месяцев раньше запланированного, а сама бронетехника уже «поступила в войска и успела принять участие в украинском контрнаступлении». Количество танков в первой партии не сообщается, но в конечном итоге ВСУ должны получить 31 танк.