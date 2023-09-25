Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:29, 25 сентября 2023Интернет и СМИ

В Германии объяснили отсутствие пользы от Abrams на Украине

T-online: организация логистики техобслуживания Abrams обойдется Украине дорого
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Reuters

Немецкий журналист Патрик Дикманн в своем материале для T-online заявил, что американские танки Abrams не помогут Украине. По его словам, эффективное использование данной техники возможно только при организации логистики для технического обслуживания техники, что обойдется Киеву очень дорого.

«Танк очень зависим от технического обслуживания, а запасных частей в Европе практически нет. Поэтому западные сторонники Украины должны организовать сложную логистику технического обслуживания и ремонта. Это тоже долго и дорого», — пояснил Дикманн, добавив, что обучение украинских солдат обращению с американской техникой также обходится недешево.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек, что Россия уничтожит с воздуха танки Abrams, которые США передали Украине.

25 сентября стало известно о поставке первой партии танков Abrams на Украину. Партия была отправлена на несколько месяцев раньше запланированного, а сама бронетехника уже «поступила в войска и успела принять участие в украинском контрнаступлении». Количество танков в первой партии не сообщается, но в конечном итоге ВСУ должны получить 31 танк.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана. Глава Чечни заявил, что гордится таким поступком

    Германия заявила о поставках неисправного оружия Украине

    В Подмосковье мужчина заколол прохожего на глазах у жены

    Госдеп прокомментировал информацию о запрете Карлсону брать интервью у Путина

    В США поддержали Путина на фоне чествования эсэсовца в Канаде

    Над Белгородской областью сбили семь украинских беспилотников

    Вратарь ЦСКА Федотов оценил шансы перейти в клуб НХЛ

    В Белгородской области сообщили о массовой атаке дронов

    В Севастополе отразили ракетную атаку

    В европейской стране подняли в воздух авиацию НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости