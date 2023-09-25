Экономист спрогнозировал курс доллара до конца года

Экономист Беляев спрогнозировал доллар по 96-97 рублей до конца года

До конца года ожидается более стабильный курс рубля по отношению к доллару, полагает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Курс стабилизировался, закрепившись на отметке 96 рублей за доллар, обратил внимание экономист. По его словам, это произошло, так как ситуация в российской экономике немного улучшилась, а в американской — немного ухудшилась.

«На мой взгляд, наша экономика все-таки как-то зашевелилась, появились определенные признаки того, что она оживляется и двигается вперед, а американская — наоборот, более благоприятные прогнозы для Америки не оправдались. Плюс еще надо отметить, что меры правительства конъюнктурного характера сняли спекулятивный фактор давления на рубль, оказали ему поддержку и убрали, наверное, рубль-два с падения курса. Все это вместе сработало», — пояснил он.

Собеседник «Ленты.ру» не исключил, что до конца месяца возможно небольшое снижение рубля по отношению к доллару, но не более чем до 97.

«Если положение дел, которое есть сейчас, закрепится и сохранится до конца года, то это вряд ли скажется на укреплении или падении рубля. Скорее всего, сохранится курс в районе 96-97, это будет центральный курс, а меры правительства снимут конъюнктурные факторы, которые вызывают колебания вокруг этого курса, то есть колебания будут менее размашистые, курс будет более стабильный», — поделился Беляев.

С евро, по его словам, прогнозируется аналогичная ситуация. Однако экономист допустил, что до конца года эта валюта может немного просесть по отношению к рублю — со 102 до 100, так как в Европе экономика находится под большим риском, чем в США.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что курс доллара к концу 2023 года окажется на уровне 94 рублей. Согласно приведенному министром прогнозу, в 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала «новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рублей за доллар».

